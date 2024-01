CDU-Chef im Interview Friedrich Merz fordert erneut Taurus-Lieferung an die Ukraine

Eine Grundlage für die Zusammenarbeit bei zentralen Themen mit der Bundesregierung sieht Merz derzeit nicht. Der Union stelle sich auch eher die Frage, „ob die Bundesregierung daran überhaupt ein ernsthaftes Interesse hätte“. In diesem Zuge kritisierte Merz die SPD-Führung mit deutlichen Worten. Es sei „kein Zufall, dass die SPD-Spitze uns häufig in einem Atemzug mit der AfD nennt“. Die SPD verlege sich auf ihren Kampf gegen rechts und adressiere ihn damit auch an die Union. „Das weise ich mit aller Deutlichkeit und Klarheit zurück. Da hört der Spaß auf“, betonte der CDU-Chef.