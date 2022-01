Die fünf Baustellen des künftigen CDU-Chefs : Jetzt muss Friedrich Merz liefern

Am Montag traf sich der künftige CDU-Vorsitzende Friedrich Merz mit CSU-Chef Markus Söder am bayerischen Kirchsee - bei windigem Wetter, passend zur Lage der Union. Foto: dpa/Peter Kneffel

Analyse Berlin Noch ist er nicht endgültig gewählt. Doch auf den künftigen CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz wartet im neuen Jahr jede Menge Arbeit. Und wenn er nicht aufpasst, könnte ein möglicher „Merz-Effekt“ schneller verpuffen, als ihm lieb ist.

„Das wird wieder ein ereignisreiches Jahr“, prophezeite Friedrich Merz neulich in einer kurzen Botschaft auf Twitter. Für ihn persönlich gilt das freilich auch. 2022 muss er liefern

Dafür wurde der 66-Jährige Mitte Dezember von den Mitgliedern als neuer Parteichef bestimmt. Mit einem überraschend deutlichen Ergebnis von 62,1 Prozent. Gewählt werden muss Merz aber noch auf dem digitalen Parteitag am 22. Januar. Und auch dann dauert es noch gut eine Woche, bis er endgültig CDU-Vorsitzender ist. Denn das Ergebnis ist nur rechtssicher, wenn die Delegierten ihre Wahl schriftlich bestätigt haben. Auf alle Fälle wartet auf Merz gleich viel Arbeit - das sind die fünf Baustellen, die er direkt angehen muss:

Team. Merz braucht ein schlagkräftiges Team. Der Ost-Berliner Abgeordnete Mario Czaja (46) soll neuer Generalsekretär werden und für frischen Wind sorgen. Aufgabenverteilung und Zusammenarbeit müssten aber noch abgestimmt werden, heißt es in der Partei. Das gilt auch für Christina Stumpp (34), die Vize-Generalsekretärin werden soll. Eine Position, die es aber in der Union nicht gibt. Eine Satzungsänderung ist jedoch nur auf einem Präsenzparteitag möglich. Die Baden-Württembergerin soll daher das Amt zunächst „kommissarisch“ führen. Czaja und Stumpp sind beide neu im Bundestag, es fehlt ihnen die Erfahrung auf der bundespolitischen Bühne. Durchaus ein Risiko, beide müssen sich erst zurechtfinden. Überdies werden fünf neue Stellvertreter gewählt – wer welche Aufgabe übernimmt, gilt es zu präzisieren. Präsidium und Vorstand sollen auf jeden Fall jünger und weiblicher werden.

Partei und Fraktion. Der Partei muss Merz zügig neue Zuversicht vermitteln. Auch das Verhältnis zur Schwesterpartei CSU muss er kitten. Mit Markus Söder traf sich Merz deshalb am Montag am bayerischen Kirchsee. Die Erneuerung werde aber „nicht auf Knopfdruck“ funktionieren, so Merz kürzlich. Eine Parteipersonalie holt auch ihn inzwischen ein – die des Ex-Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen. Nach jüngsten Twitter-Äußerungen zu Corona wird die Forderung nach einem Parteiausschluss Maaßens wieder lauter, auch erhoben von Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien, die Parteivize werden möchte. Wie Merz sich verhalten wird, ist offen. Unklar ist auch sein weiteres Vorgehen in der Bundestagsfraktion: Fraktionschef Ralph Brinkhaus ist noch bis Ende April im Amt – wird Merz ebenfalls nach diesem Posten greifen? Weichen will Brinkhaus nicht. Dem Vernehmen nach hat er sich aber bereit erklärt, dem neuen Parteichef im Bundestag Redezeit abzutreten.

Landtagswahlen. Mit Sorge schaut man in der CDU-Zentrale auf die Bundesländer, in denen in diesem Jahr gewählt wird – auf das Saarland im März, auf Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen im Mai und auf Niedersachsen im Oktober. Mit Tobias Hans, Daniel Günther und Hendrik Wüst kämpfen dabei gleich drei CDU-Ministerpräsidenten um den Verbleib im Amt, und in allen drei Bundesländern sah es zuletzt in den Umfragen nicht gut aus für die Union. Zwar gab sich Merz unlängst zuversichtlich: „Wir haben in allen vier Ländern die Chance, stärkste Partei zu bleiben oder zu werden.“ Doch Fakt ist auch: Geht’s gleich im Saarland schief, wird sofort nach der Verantwortung des neuen Vorsitzenden gefragt werden. Ein möglicher „Merz-Effekt“ wäre prompt verpufft. Und wenn dann noch im Mai speziell NRW verloren gehen sollte, droht der CDU und ihrem neuen Chef der weitere Absturz.

Image. „Meine Wahrnehmung ist, dass er sich weiterentwickelt hat“, sagt einer, der Merz gut kennt. Als das Ergebnis der Mitgliederbefragung feststand, ergoss sich allerdings in den sozialen Netzwerken viel Hohn über Merz; er stehe für Vergangenheit, sei ein Mann der 1990er Jahre. Gleichwohl hat er im Kandidatenwettkampf versucht, sich inhaltlich breiter und moderner aufzustellen, sein Image als reiner Wirtschaftsmann und Hardliner abzustreifen. Sogar als Sozialpolitiker kam der Sauerländer daher. Für Merz wird die Imagefrage aber eine Gratwanderung: „Die Sehnsucht nach klarer Kante ist da in der CDU“, wird betont. Merz selbst meinte nach der Mitgliederbefragung, er werde noch Vorschläge machen, die man „vielleicht von mir am wenigsten erwartet“. Der Union könnten spannende Debatten ins Haus stehen.

Inhalte. Dass die Union inhaltlich neu aufgestellt werden muss, hat der Wahlkampf gezeigt - und das betont auch jeder in der Parteispitze. Bei zentralen Themen, etwa beim Klimaschutz, ist sie unter der Wahrnehmungsschwelle geblieben. Demoskopen haben nach der Bundestagswahl herausgefunden, dass die Union beim Wähler „mit rückläufigen Sachkompetenzen“ zu kämpfen gehabt hat, die bei den Themen Wirtschaft und Zukunft „sehr heftig“ ausgefallen seien. Das gilt es, zu ändern. Merz will seine Partei wieder breiter aufstellen. Dazu soll auch die Erarbeitung eines neuen Grundsatzprogramms vorangetrieben werden.

(has)