ARD-Sommerinterview Merz schließt Zusammenarbeit mit AfD auf allen Ebenen aus

„Wir müssen diesen wahnsinnigen Bürokratie-Wust in diesem Lande stoppen und wenn möglich zurückdrängen.“ Weder das von der Koalition geplante Heizungsgesetz noch das Cannabisgesetz dürften verabschiedet werden, sagte Merz in dem Interview weiter, das am Sonntagabend im „Bericht aus Berlin“ in voller Länge ausgestrahlt wurde. Generell müssten alle Gesetze darauf geprüft werden, „was sie an Bürokratie auslösen“.