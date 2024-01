Nachfolgerin von Anne Will So lief Caren Miosgas Talk-Einstand im Ersten

Was Anne Will in drei Jahren nicht geschafft hat, hat bei Caren Miosga bereits in der ersten Sendung geklappt: ein Besuch von Friedrich Merz. Der CDU-Chef hatte es zuletzt gemieden, zu Miosgas Vorgängerin zu gehen, und machte seit Ende 2020 einen Bogen um den Sonntagstalk. Kurz vor ihrem Abschied sagte Will der „Süddeutschen Zeitung“, dass sie sich über den 68-Jährigen als Gast noch einmal freuen würde. Ihr Wunsch erfüllte sich nicht: Merz blieb Will fern.