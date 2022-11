Friedenssaal von Münster​: Abgehängtes Kreuz beim G7-Treffen löst heftige Kritik aus​

Münster Für das Treffen der G7-Außenminister im Friedenssaal von Münster ist im Vorfeld ein zum Inventar gehörendes Kreuz entfernt worden. Kirchen und die Union kritisieren diese Entscheidung. Auch Ministerin Annalena Baerbock bedauert die Maßnahme.

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) bedauert, dass das Kreuz entfernt wurde. Dies sei ausschließlich eine organisatorische, keine politische Maßnahme gewesen, sagte sie bei der Abschlusspressekonferenz in Münster. Sie selbst habe davon erst am Morgen erfahren. Auch wenn der Historische Friedenssaal im Rathaus als Konferenzraum umgebaut werden musste, so hätte das Kreuz dorthin gehört. „Es wäre gut gewesen, wenn es nicht weggeräumt worden wäre“, so Baerbock.