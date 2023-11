Großkundgebung in Berlin 10.000 Menschen demonstrieren mit Wagenknecht für Frieden

Tausende Menschen demonstrierten am Samstag in Berlin gegen die Rüstungspolitik der Bundesregierung und forderten das Ende der Kriege in der Ukraine sowie in Nahost. Zu der Friedensdemonstration hatte die Initiative „Nein zum Krieg – Die Waffen nieder“ aufgerufen. Bei der Kundgebung sprach unter anderem die ehemalige Linkenpolitikern Sahra Wagenknecht. Sie kritisierte dabei vor allem die Politik der Ampelregierung und forderte Friedensverhandlungen in der Ukraine sowie im Nahen Osten.