Kostenpflichtiger Inhalt: Netz-Hass gegen „Fridays for Future“ : „Kinder sind ein einfaches Ziel“

Schüler der Bewegung „Fridays for Future“ demonstrieren in Aachen. Foto: REUTERS/THILO SCHMUELGEN

Düsseldorf Während Schüler in Köln seit Montag ununterbrochen demonstrieren, dominieren in sozialen Netzwerken Hass-Kommentare unter „Fridays for Future“-Artikeln. Aber woher kommt dieser Hass?