Fridays for Future fordert Klima-Sondervermögen „Die Schuldenbremse im Namen der jungen Generation ist Humbug“

Man habe „viele konkrete klimapolitische Erfolge“ in den letzten fünf Jahren erringen können, sagte die Sprecherin der Bewegung, Pauline Brünger. Aber es seien die leichten Erfolge gewesen. Es gehe mittlerweile nicht mehr darum, die Aufmerksamkeit um das Klimaproblem „nach oben zu stilisieren“. Brünger betonte: „Wir sehen, dass es in der breiten Bevölkerung ein Problembewusstsein gibt, was es so vor den Protesten von Fridays for Future nicht gab.“