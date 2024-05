Bundesweite Demo vor Europawahl Weniger Teilnehmer als erwartet bei Klimastreik von Fridays for Future

In Deutschland findet die Europawahl am 9. Juni statt. Erstmals können in der Bundesrepublik alle Menschen ab 16 Jahren ihre Stimme abgeben. „Um eine Chance zu haben, die rasenden Klimakatastrophen einzuholen, muss die EU-Klimapolitik noch konsequenter werden“, sagte die Klimaaktivistin Luisa Neubauer der Deutschen Presse-Agentur. „Das geht nur mit einer starken Demokratie, gesellschaftlichem Frieden und Zusammenhalt. All das will der rechte Rand vernichten.“ Fridays for Future fordert den EU-weiten Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas bis 2035 sowie eine Verdopplung der Investitionen in erneuerbare Energien und klimaneutrale Industrien.