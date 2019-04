Schulstreiks gehen weiter : Das fordert die „Fridays for Future“-Bewegung von der deutschen Politik

Das fordert die „Fridays for Future“-Bewegung von der deutschen Politik

Berlin Vertreter der Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" haben sich zum ersten Mal mit einem konkreten Forderungskatalog an die deutsche Politik gerichtet. Sie wollen konkrete politische Maßnahmen sehen, um die Klimaziele zu erreichen.

Auf einer Pressekonferenz in Berlin forderten Vertreter von "Fridays for Future" die politisch Verantwortlichen auf, nun konkrete politische Maßnahmen zur Umsetzung dieser Ziele zu ergreifen. "Solange das nicht passiert, können wir nicht aufhören zu streiken", sagte der Klimaaktivist Sebastian Grieme von "Fridays for Future".