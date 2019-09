Die Demonstrationen für mehr Klimaschutz haben in mehreren Großstädten Nordrhein-Westfalens nach Angaben der Organisatoren einen noch größeren Zulauf als zuvor erwartet. Nach Informationen von Fridays for Future wollen in NRW in rund 100 Städten Menschen auf die Straße gehen - auch viele Kleinstädte seien dabei. Bei der größten Demo in Köln rechneten die Veranstalter im Vorfeld mit 20.000 Teilnehmern, in Münster und Bonn wurden je 10.000 erwartet. In Münster gingen allerdings deutlich mehr als 20.000 Teilnehmer für das Klima auf die Straße. „Wir haben mehr als doppelt so viele mobilisieren könne wie erhofft“, sagte Sprecherin Sophia Kegel von Fridays for Future in Münster.