Demo für schnelles Handeln Fridays for Future kündigt globale Klimaproteste im September an

Fridays for Future ruft für den 15. September erneut zu globalen Klimademonstrationen auf. „Nie zuvor war es wichtiger als in diesem Jahr, dass Menschen weltweit für Klimaschutz aufstehen und zeigen, dass ehrliches, schnelles Handeln dringend notwendig ist“, sagte Klimaaktivistin Luisa Neubauer der Deutschen Presse-Agentur. Weltweit erlebten Menschen gerade, wie Lebensgrundlagen zerstört würden, durch Dürren in Frankreich, Fluten in Italien oder Stürme in Myanmar.