Auch einige Fußball-Bundesligisten unterstützen den globalen Klimastreik der Initiative "Fridays for Future". So stellten unter anderem der FSV Mainz 05, der SC Freiburg und Werder Bremen ihre Mitarbeiter für die Teilnahme an Demonstrationen und Kundgebungen am Freitag frei. Außerdem bot der FSV Mainz 500 Fans eine klimafreundliche Anreise zum Auswärtsspiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) bei Schalke 04 im subventionierten Sonderzug für einen Fahrpreis von 25 Euro an.