In New York, dort ist es gerade kurz nach acht Uhr am Morgen, wird eine der größten Kundgebungen weltweit erwartet. 1,1 Millionen Schüler von 1800 New Yorker Schulen erhielten die Erlaubnis, für die Teilnahme an der Demonstration am Freitag dem Unterricht fernzubleiben. An der Kundgebung in New York wird auch Greta Thunberg teilnehmen.