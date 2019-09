Kostenpflichtiger Inhalt: „Fridays for Future“ : Wie die Klimabewegung am eigenen Erfolg scheitern könnte

Für ihre „How dare you“-Rede vor den Vereinten Nationen erntete die junge Klimaaktivistin Greta Thunberg sowohl Beifall als auch Kritik. Foto: AFP/STEPHANIE KEITH

Meinung Düsseldorf Die „Fridays for Future“-Bewegung läuft gerade Gefahr, die Unterstützung zu verlieren, die sie in großen Teilen der Gesellschaft genießt. Das wäre fatal. Was jetzt wichtig ist.