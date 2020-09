Die Klimaaktivistinnen Greta Thunberg (Mitte) und Luisa Neubauer (rechts) gehen am Morgen in das Bundeskanzleramt. Die Bundeskanzlerin hat die führenden Aktivistinnen der Klimaschutz-Bewegung Fridays for Future im August im Kanzleramt zum Gespräch empfangen. Foto: dpa/Kay Nietfeld