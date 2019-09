Alle Entwicklungen im Blog : Klimaprotest auf den Straßen – Entscheidung in Berlin

Kurz vor zwölf Uhr werden am Freitag die Glocken vieler protestantischer und katholischer Kirchen in der Pfalz und der Saarpfalz läuten. Mit ökumenischen Andachten, Demonstrationen und Gesprächen an vielen Orten unterstützten die Kirchen den Klimaprotest der Jugendbewegung „Fridays for Future“, teilten die pfälzische Landeskirche und das Bistum Speyer am Dienstag gemeinsam mit. Nach einer Andacht um 11.30 werden um „fünf vor zwölf“ auch die Glocken des Speyerer Doms geläutet. Der Auftrag zur Bewahrung der Schöpfung gehöre zum Kern der christlichen Botschaft, erklären die beiden Kirchen.