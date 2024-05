„Freiheit. Erinnerungen 1954 - 2021“ Merkels politische Memoiren erscheinen am 26. November

Das teilte der Verlag Kiepenheuer & Witsch am Montag mit. Merkel werde darin zurückschauen „auf ihr Leben in zwei deutschen Staaten - 35 Jahre in der DDR, 35 Jahre im wiedervereinigten Deutschland“. Verfasst hat sie das Werk gemeinsam mit ihrer langjährigen Bürochefin und politischen Beraterin Beate Baumann.