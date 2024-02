„Klares Signal“ Fregatte „Hessen“ startet zu geplantem EU-Militäreinsatz gegen Huthi

FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann von einem „klaren Signal an die Huthi-Rebellen und auch an den Iran“ gesprochen. Es sei ein Signal, „dass Europa nicht zuschaut, wenn die freie Seefahrt angegriffen wird“, sagte sie am Donnerstag im ZDF-„Morgenmagazin“. Die „Hessen“ soll am Donnerstagvormittag in Wilhelmshaven in See stechen.