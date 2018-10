Frauke Petry: Frühere AfD-Chefin muss wegen Meineids vor Gericht

Dresden Die Staatsanwaltschaft Dresden wirft Frauke Petry einen Meineid vor. Nächstes Jahr soll es deshalb zum Prozess kommen: Das Landgericht Dresden lässt die Anklage gegen die frühere AfD-Vorsitzende zu.

Die frühere AfD-Vorsitzende Frauke Petry muss sich wegen des Verdachts des Meineids vor Gericht verantworten. Das Landgericht Dresden ließ die Anklage gegen Petry zu, wie das Gericht am Dienstag mitteilte. Der Prozess soll im kommenden Jahr beginnen. Petry wird vorgeworfen, in einer Sitzung des Wahlprüfungsausschusses des sächsischen Landtags im November 2015 in einer Zeugenaussage unter Eid falsch ausgesagt zu haben.