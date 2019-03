Berlin: Frauen sind öfter langzeitarbeitslos als Männer

Berlin 34 Prozent der erwerbslosen Frauen sind mindestens ein Jahr ohne Job, bei den Männern sind es nur 30 Prozent. Auch die Bezahlung von Frauen ist weiterhin deutlich schlechter.

Langzeitarbeitslose sind Erwerbslose, die ein Jahr oder länger arbeitslos sind. Sie beziehen in der Regel das Arbeitslosengeld II in vollem Umfang oder als aufstockende Hilfe zum Lebensunterhalt. Alleinerziehende Frauen sind davon besonders oft betroffen.

„Vorbehalte von Arbeitgebern und fehlende oder nicht passgenaue Angebote zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie können als Hemmnis wirken“, heißt es in der Regierungsantwort. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) achte bei ihrer Vermittlungsarbeit in den Job-Centern bereits auf die besonderen privaten Lebensumstände von langzeitarbeitslosen Frauen.

Auch die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt und der örtliche Arbeitgeber-Service in den Job-Centern der Bundesagentur für Arbeit würden Arbeitgebern daher auch Beratungen anbieten, um die familienorientierte Personalarbeit in den Betrieben zu intensivieren, heißt es in der Antwort.