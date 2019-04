Generalsekretärin : Die neue starke Frau der FDP heißt Linda Teuteberg

Berlin Wenn Nicola Beer Parteivize wird, soll die Brandenburgerin Linda Teuteberg ihr als FDP-Generalsekretärin nachfolgen. Damit setzt Parteichef Lindner ein Signal.

Frau, Ost, jung. Mit der Entscheidung für die Brandenburgerin Linda Teuteberg (37) als neue Generalsekretärin hat FDP-Chef Christian Lindner ein deutliches politisches Signal gesetzt. Der zuletzt mit ebenfalls großen Chancen gehandelte NRW-Generalsekretär Johannes Vogel (36) hätte nicht nur ein Mann-West-jung-Profil geliefert. Er hätte auch die Vermutung verstärkt, dass die FDP in der Lage sein will sich schnellstmöglich für einen vorgezogenen Bundestagswahlkampf fit machen zu können. Die anders als Vogel noch ohne Generalsekretärserfahrung ausgestattete Teuteberg hat dafür offenbar auch aus Lindners Sicht noch zwei Jahre Zeit und kann ihr Gesellinnenstück in diesem Jahr bei den drei Landtagswahlen im Osten aus vielversprechender Perspektive abliefern.

Sowohl in Sachsen als auch in Thüringen und Brandenburg wird die FDP in den Umfragen gerade oberhalb der Fünf-Prozent-Hürde gesehen. Daran war sie bei den letzten Landtagswahlen gescheitert. Teuteberg hat sich fachpolitische Anerkennung auf dem gerade im Osten wichtigen Thema Flüchtlinge und Migration erworben. Das war ihrer Vorstellung in der Parteizentrale deutlich anzumerken. Während sie auf Fragen nach dem Klimaschutz ausweichend und mit dem Hinweis antwortete, das sei bislang noch nicht ihr Schwerpunkt gewesen, parierte sie alle aktuellen Fragen nach der Migrationsgesetzgebung der Bundesregierung schon ganz im Stil einer professionellen Generalsekretärin. Und zwar mit dem von Lindner vorgegebenen Profil einer Ausfüllung der Position in der verwaisten Mitte. Die FDP wolle bei der Fachkräftemigration mehr als die Union und bei der konsequenten Abschiebung mehr als die SPD, unterstrich Teuteberg. Stärker als bisher will sie den „Kampf um die demokratische Mitte führen.“