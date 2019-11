Bundesfamilienministerin Giffey : Kinder und Jugendliche sollen besser gegen Cybermobbing geschützt werden

Berlin Bundesfamilienministerin Franziska Giffey will noch in diesem Jahr den Entwurf für ein neues Jugendmedienschutzgesetz auf den Weg bringen. Ein Hauptthema: Mobbing im Netz.

Kinder und Jugendliche sollen in Zukunft besser vor Mobbing und der Verbreitung strafbarer Inhalte in Internetforen und Klassenchats geschützt werden. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) sagte der „Welt am Sonntag“, sie werde noch in diesem Jahr den Entwurf für ein neues Jugendmedienschutzgesetz auf den Weg bringen. „Hate Speech, Cybermobbing, Sexting und sogar Kinderpornografie im Klassenchat - das ist ein Albtraum für Kinder und Jugendliche, Eltern, aber auch für Lehrerinnen und Lehrer.“