Mit 182 von 197 Stimmen : Brandmann zur neuen Bundesvorsitzenden der Jungen Liberalen gewählt

Erlangen/Grevenbroich Franziska Brandmann aus Grevenbroich ist die neue Bundesvorsitzenden der Jungen Liberalen. Die 27-Jährige wurde am Samstag in Erlangen gewählt.

Die 27 Jahre alte Politik-Wissenschaftlerin Franziska Brandmann aus Grevenbroich ist am Samstag in Erlangen zur neuen Bundesvorsitzenden der Jungen Liberalen gewählt worden. Auf dem Bundeskongress der FDP-Jugendorganisation erhielt sie bei der Wahl 182 der 197 Stimmen und damit ein Ergebnis von 92 Prozent. Brandmann hatte keinen Gegenkandidaten. Sie folgt auf den FDP-Bundestagsabgeordneten Jens Teutrine, der sich nicht mehr zur Wahl gestellt hatte.

In ihrer Bewerbungsrede hatte Brandmann Forderungen an die eigene Partei für deren Beteiligung an der Bundesregierung aufgestellt. Die Partei dürfe nicht ihr liberales, freiheitliches Gesicht verlieren. Es müsse einen Unterschied machen, wenn die FDP Teil der Koalition sei, sagte sie. Es brauche dringend eine Reform zur Unterstützung Studierender, die ein elternunabhängiges Bafög beinhalten müsse. „Wir werden die FDP in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren konstruktiv-kritisch begleiten und uns innerhalb der FDP für liberale Prinzipien und Überzeugungen einsetzen“, sagte Brandmann.