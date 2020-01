Der ehemalige SPD-Vorsitzende Franz Müntefering hat am 16. Januar Geburtstag. Er wurde 1940 als Sohn eines Landwirts in Neheim im Sauerland geboren und wuchs in einer katholischen Familie in Sundern auf. Nach der Volksschule und einer dreijährigen Lehre arbeitete Müntefering zunächst als Industriekaufmann.