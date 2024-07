Neuwahlen Gekränkter Europäer

Am 7. Juli fällt im zweiten Wahlgang die Entscheidung über die Sitzverteilung in der französischen Nationalversammlung. Um die Kandidaten des rechten Rassemblement National (RN) zu verhindern, müssten die Zentristen um Macron womöglich auch mit Linkspopulisten zusammenarbeiten – konkret also ihre Kandidaten zurückziehen, wenn vor Ort ein Linkspopulist die besseren Chancen gegen den RN hat. Das geht vielen Macron-Leuten zu weit. Die Debatten toben. Und folgt man den Schlagzeilen in Frankreich, haben viele Franzosen das Gefühl, Opfer ihres eigenen Präsidenten geworden zu sein. Macron gibt sich im Moment zwar betont entspannt, ging in lässiger Lederjacke zur Wahl und inszeniert den überlegenen Strategen, der alles kalkuliert hat. Das soll wohl sagen, der Präsident beobachte gelassen, wie sich Kräfte, die normalerweise nicht zueinander passen, nun doch zusammenraufen – gegen die Rechten. Doch sein stylisches Auftreten dürfte nur noch mehr Leute gegen ihn aufbringen. Und selbst wenn das Zusammenraufen gelingt, wird Frankreich für Macrons restliche Amtszeit ein gelähmter Riese sein, die Unzufriedenheit im Land nur weiter steigen. Und warum das alles?