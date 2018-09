Frankfurt: 20-Jähriger berichtet von antisemitischer Attacke

Frankfurt/Main Ein 20-Jähriger ist offenbar um vier Uhr nachts von zwei Männern angegriffen worden. Die Frankfurter Polizei geht von einem antisemitischen Hintergrund der Tat aus.

Mitten in Frankfurt am Main soll es zu einer antisemitischen Attacke gekommen sein. Ein 20-Jähriger wurde demnach um vier Uhr nachts in der Nähe der Hauptwache von zwei Männern angegriffen. „Aufgrund der Aussage des Opfers gehen wir von einer antisemitischen Attacke aus“, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntagabend. Zuvor hatte „Bild“ über den Vorfall vom frühen Morgen des 7. September berichtet.