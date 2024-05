Steinmeier beim Staatsakt in Berlin Die Bundespräsidenten-Rede zum Grundgesetz-Jubiläum im Wortlaut

Hier, an diesem Ort, hat Philipp Scheidemann am 9. November 1918 die erste deutsche Republik ausgerufen. Hier, an diesem Ort, hat Ernst Reuter im September 1948 seinen flammenden Appell an die Welt und an die Bürger Berlins gerichtet. Hier, an diesem Ort, hat 1990 zum ersten Mal das gesamtdeutsche Parlament getagt. Und genau hier, im Herzen Berlins, feiern wir heute in diesem Staatsakt den Neubeginn unserer Demokratie vor 75 Jahren. Schön, dass Sie gekommen sind. Herzlich willkommen!