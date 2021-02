1000. Sitzung in Berlin : Steinmeier nennt Bundesrat "Bollwerk der arbeitenden Demokratie"

Berlin Der Bundespräsident würdigt das Gremium gebührend: 1000 Sitzungen - und doch steht der Bundesrat in der öffentlichen Wahrnehmung oft im Schatten des Bundestags. Dabei kann kein Bundesgesetz in Kraft treten, ohne durch den Bundesrat gegangen zu sein.

Seine eindringlichen Worte: "So gern die Vielfalt in den Regionen gelebt wird, so sehr erwarten die Menschen Einigkeit im Umgang mit Krisen und Katastrophen." Und der Bundespräsident legte noch nach: "Wenn es ums Ganze geht, tritt die Demokratie dem Bürger nicht in seiner bayerischen, thüringischen oder Hamburger Prägung gegenüber." Entscheidend sei vielmehr das Vertrauen der Menschen in das gesamtstaatliche Handeln. Grundsätzlich würdigte Steinmeier aber die Arbeit des Bundesrats und bezeichnet ihn als "Bollwerk unserer arbeitenden Demokratie".