Steinmeier über russischen Angriffskrieg : „Dieser 8. Mai ist ein Tag des Krieges“

Berlin Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine als „Epochenbruch“ bezeichnet. Er bezichtigte den russischen Präsidenten Wladimir Putin zudem der Lüge.

„Dieser Krieg ist ein Bruch mit vielem, was uns als selbstverständlich galt. Er ist ein Epochenbruch“, sagte Steinmeier anlässlich des 77. Jahrestags des Endes des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai bei der Eröffnung des Bundeskongresses des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) am Sonntag in Berlin. Der Traum des gemeinsamen europäischen Hauses sei gescheitert und ein Albtraum an seine Stelle getreten. „Dieser 8. Mai ist ein Tag des Krieges.“