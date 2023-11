Für deutsche Kolonialverbrechen Steinmeier bittet in Tansania um Verzeihung

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier legt zusammen mit Nachfahren der Helden des Maji-Maji-Krieges am Denkmal im Memorial Park von Songea einen Kranz nieder. Er beendete seine Tansania-Reise am Mittwoch mit einem Beitrag zur Aufarbeitung der deutschen Kolonialvergangenheit und traf in Songea Familien, deren Vorfahren in einem brutal geführten Krieg in der Kolonie Deutsch-Ostafrika gestorben sind.

Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka