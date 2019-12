Bundespräsident bricht Lanze für Parteien : Steinmeier antwortet Rezo mit Kommentar unter Online-Kolumne

Berlin Der Youtuber Rezo hat auf seine jüngste „Zeit-Online“-Kolumne mit der Überschrift „Was soll ich in einer Partei?“ eine Antwort von höchster Stelle bekommen. Wie der Bundespräsident reagiert hat.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nutzte am Donnerstag die Kommentarfunktion unter dem Artikel und schrieb: „Ich will, ausgerechnet als einer, der qua Amt in keiner Partei sein darf, eine Lanze für das Engagement in Parteien brechen.“