Frank-Jürgen Weise wehrt sich gegen Kritik des Bamf-Personalrats

Berlin Der frühere Chef des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, Frank-Jürgen Weise, hat sich gegen Kritik des Personalrats der Behörde an seinem Führungsstil und seinen Reformen zur Wehr gesetzt.

„Die Aussage des Personalrates ist der durchsichtige Versuch, zu alten Strukturen zurückzukehren“, sagte Weise unserer Redaktion. Die Überforderung des Bamf sei durch zwei Faktoren zustande gekommen: Die große Menge an Geflüchteten in sehr kurzer Zeit und ein Bamf, das darauf in keiner Weise eingestellt gewesen sei.