Vorgezogene SPD-Fraktionswahl : Martin Schulz tritt nicht gegen Andrea Nahles an

Martin Schulz tritt nicht gegen Andrea Nahles an

Exklusiv Düsseldorf Martin Schulz möchte bei den vorgezogenen Wahlen zum SPD-Fraktionsvorsitz nicht gegen Andrea Nahles antreten. Das erklärte der frühere Parteichef in einem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt.

„Ich werde nicht für den Fraktionsvorsitz kandidieren“, erklärt Schulz in dem Schreiben, das unserer Redaktion am Donnerstag vorliegt. Inzwischen kursiert das Schreiben auch in den sozialen Netzwerken.