Interview mit Ralph Brinkhaus : „Es darf jetzt kein Nachkarten oder in Frage-Stellen geben“

„Es darf jetzt kein Nachkarten oder in Frage-Stellen geben“

Herr Brinkhaus, was ist ihr Fazit des ersten digitalen Wahl-Parteitags?

Ralph Brinkhaus Gelungen. Es war ein würdiger Abschied für Annegret Kramp-Karrenbauer. Das war uns wichtig. Außerdem war der Bundesparteitag von Generalsekretär Paul Ziemiak und Bundesgeschäftsführer Stefan Hennewig und dem ganzen KAH-Team hervorragend organisiert. Das war nicht selbstverständlich, das hat jetzt Maßstäbe gesetzt. Und außerdem Glückwunsch an Armin Laschet . Er hat eine überzeugende Rede gehalten. Wir werden als Bundestagsfraktion gut mit ihm zusammenarbeiten.

Brinkhaus Wir haben drei starke Kandidaten gehabt. Die Delegierten haben gewählt. Es ist gut, dass eine Entscheidung getroffen worden ist. Es darf jetzt kein Nachkarten oder in Frage-Stellen geben. Wir blicken nur noch nach vorne.

Wie passt da das Angebot von Friedrich Merz ins Spiel, in die amtierende Bundesregierung als Wirtschaftsminister eintreten zu wollen?

Aber wie bindet man jemanden ein, der in seiner Bewerbungsrede sagt, die CDU sei kein Vermittlungsverein für Regierungsämter, um dann genau das einzufordern?

Brinkhaus Ich bin nicht in der Position, um zu bewerten, was Friedrich Merz hätte machen sollen. Das muss er selbst wissen. Wir schauen nach vorne. Armin Laschet hat ja bereits angekündigt, mit ihm auch noch einmal reden zu wollen, wie er eingebunden werden kann.

Was muss Armin Laschet als Erstes tun?

Brinkhaus Die nächsten vier Wochen sollte er das tun, was wir alle tun müssen - die Pandemie bekämpfen. Wenn wir da nicht rauskommen, brauchen wir über Wahlkampf nicht nachzudenken. Die Ministerpräsidentenkonferenz muss Verschärfungen beschließen, damit wir die Zahlen endlich herunterbekommen.

Was erwarten Sie?

Brinkhaus Wir müssen leider nachschärfen, die Zahlen sind zu hoch. Wir sehen, was in Irland durch die mutierten Viren ausgelöst wurde. Das muss uns Sorgen bereiten. Ich wünsche mir sehr, dass wir nicht andauernd den Infiziertenzahlen hinterherlaufen, sondern vor die Welle kommen.

Brinkhaus Wir können uns nicht leisten, dass sich die Pandemie bis in den Sommer hineinzieht. Deswegen sollten wir lieber darüber nachdenken, wie man das kurz und intensiv hinbekommt, anstatt das auf die lange Strecke zu bringen. Das muss nächste Woche entschieden werden, ich habe hohe Erwartungen an die MPK. Wir sind jetzt an einer entscheidenden Weggabelung.