Ampelkoalition am Rande des Bruchs Warum Christian Lindner überraschend sein Veto gegen das Rentenpaket einlegte

In diesem Machtkampf hat sich der Kanzler am Ende nur scheinbar durchgesetzt. Zwar bleibt es nun dabei, dass die Koalition noch im Mai das Rentenpaket beschließen soll, das auch künftigen Rentnern bis 2039 ein Rentenniveau von 48 Prozent des Durchschnittslohns verspricht. Doch Lindner hat im Haushaltspoker vorerst erreicht, dass sich SPD und Grüne seinem Spardiktat beugen. Vor allem SPD-geführte Ministerien hatten Anfang Mai Ausgabenforderungen angemeldet, die deutlich über der Vorgabe Lindners lagen. Dies gilt für das Arbeits-, Verteidigungs-, Innen- und Entwicklungsministerium. Von den Grünen-geführten Häusern fiel allein das Außenministerium von Annalena Baerbock mit überhöhten Mehrforderungen negativ auf. Zusammengenommen liegen die Zusatzwünsche um etwa 15 bis 20 Milliarden Euro über dem, was Lindner vorgegeben hatte. Im Bundeshaushalt 2025 muss die Koalition in den kommenden Wochen bis zum geplanten Kabinettsbeschluss am 3. Juli zusätzlich noch ein Loch von bis zu 30 Milliarden Euro stopfen – eine Aufgabe, die zu erfüllen für viele in der Koalition schier unmöglich erscheint.