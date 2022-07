Fragen und Antworten : Wie die Ampel den Bundestag auf Regelgröße schrumpfen will

Wie die Ampel den Bundestag auf Regelgröße schrumpfen will

Blick in den leeren Plenarsaal im Bundestag (Symbolbild). Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Die Ampel-Parteien wollen mit einer Wahlrechtsreform die Zahl der Bundestagsabgeordneten künftig wieder auf das eigentlich vorgesehene Maß beschränken. Die Eckpunkte liegen nun. Wir haben Fragen und Antworten zum Themenkomplex zusammengestellt.

Was ist das Problem?

Durch neue politische Akteure und Änderungen der Kräfteverhältnisse ist in den vergangenen Jahren die Situation entstanden, dass einige Parteien (bisher meistens CDU und CSU , zuletzt allerdings auch die SPD) deutlich mehr Direktmandate gewinnen, als ihnen nach dem Zweitstimmenanteil insgesamt zustehen würden. Diese sogenannten Überhangmandate führen in Verbindung mit deswegen zusätzlich anfallenden Ausgleichsmandaten für die anderen Parteien dazu, dass der Bundestag stark angewachsen ist. Derzeit zählt er 736 Parlamentarierinnen und Parlamentarier statt der regulär vorgesehenen 598 - mehr als je zuvor.

Was will die Ampel-Koalition dagegen tun?

Vorgesehen ist, dass die Sitzverteilung strikt nach den Zweitstimmenergebnissen zwischen den Parteien erfolgt, die mehr als fünf Prozent der Stimmen erhalten. Die Zahl der Mandate wäre damit auf 598 festgelegt. Erreicht künftig eine Partei in den weiterhin 299 Wahlkreisen mehr Direktmandate als ihr nach dieser Berechnung zustehen, sollen davon diejenigen mit dem niedrigsten Erststimmenanteil nicht mehr zugeteilt werden. Dies führt allerdings dazu, dass einige Wahlkreis-Siegerinnen und -Sieger nicht mehr ins Parlament einziehen. Überhang- und Ausgleichsmandate können bei diesem System nicht entstehen.

Was ist der Nachteil der Ampel-Vorschläge?

Kritisiert wird, dass eine Nichtberücksichtigung bestplatzierter Kandidatinnen oder Kandidaten in den Wahlkreisen gegen demokratische Grundsätze verstößt. Dafür würde dann die Sitzverteilung allerdings exakt den in den Zweitstimmen ausgedrückten Wählerwillen widerspiegeln. Weiterer Nachteil ist das komplizierte Verfahren zur Berücksichtigung aller Wahlkreise im Parlament. Zudem muss noch eine Lösung für die Grundmandate-Klausel gefunden werden, wonach eine Partei auch ins Parlament einzieht, wenn sie weniger als fünf Prozent der Zweitstimmen erhält, aber mindestens drei Direktmandate gewinnt - so wie aktuell die Linkspartei.