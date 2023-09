Bundesinnenministerin in der Kritik Politische Nagelprobe für Nancy Faeser

Wenn es gut läuft für Nancy Faeser, kann sie in dieser Woche politisch für einen Befreiungsschlag sorgen. Sie hätte von Beginn der Schönbohm-Debatte an einfach klar darlegen müssen, warum sie aufgrund eines zerrütteten Dienstverhältnisses einen Spitzenbeamten versetzt hat. Warum sie sich bei diesem Thema überhaupt so hat in die Defensive drängen lassen, bleibt ihr Geheimnis. Fragen des Parlaments dazu, zumal in einer Wahlkampf-Situation, sind legitim und müssen beantwortet werden. Jedes Rumlavieren erweckt einen merkwürdigen Eindruck. Mit Blick auf die Migrationspolitik hat die sozialdemokratische Ministerin einiges angestoßen - was ihr in der eigenen Partei durchaus schon als „Law- and-order-Politik“ im Sinne des damaligen Innenministers Otto Schily ausgelegt wird. Das Einsetzen für ein neues europäisches Verteilsystem, die Ausweitung sicherer Herkunftsstaaten, Rückführungsverträge, das auf Eis legen der Übernahme von Flüchtlingen aus Italien im Rahmen des freiwilligen Mechanismus.