Fotos von der Ordensverleihung Angela Merkel bekommt die höchste deutsche Auszeichnung

Bundespräsident Steinmeier verlieh Angela Merkel am Montagabend (17. April 2023) das Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland in besonderer Ausführung. „Sie haben unserem Land unter nie da gewesenen Herausforderungen neu zu wirtschaftlichem Erfolg verholfen“, sagte er. Es folgen Fotos der Veranstaltung in Schloss Bellevue.