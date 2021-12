„The Wolf of Wall Street“? Nein, es ist der neue Bundeswirtschaftsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU), der am 17. März 2009 auf einer USA-Reise auf dem Times Square in New York posiert. Mit seinem dunkelgrauen Nadelstreifenanzug, der gelb-goldenen Krawatte und der perfekt sitzenden Gel-Frisur inszeniert sich der erst wenige Wochen zuvor ins Ministeramt gekommene Politiker als Hoffnungsträger in der damaligen Finanzkrise. Bei seinem Amtsantritt war Guttenberg mit 37 Jahren der bisher jüngste Wirtschaftsminister Deutschlands.