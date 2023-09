Porträt Das ist Gregor Gysi

Gysi im Mai 1994 bei einer Wahlkampfveranstaltung in Chemnitz. Gysi, Jahrgang 1948, kommt aus einer Familie, die in der DDR bekannt war. Sein Vater war Kulturminister, dann Botschafter in Italien und schließlich Staatssekretär für Kirchenfragen. Der Sohn brachte es 1971 zum jüngsten Anwalt der DDR, vertrat später auch prominente Oppositionelle. Nebenher erzog er nach der Trennung von seiner ersten Frau alleine seinen Sohn.