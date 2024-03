Fotos 100 Tage bis zur EM — Der Countdown läuft

Sie hoffen auf ein erneutes Sommermärchen: 100 Tage vor der Fußball-EM in Deutschland hat die Bundesregierung den Countdown zum Event gestartet. Bundeskanzler Olaf Scholz eröffnete am Mittwoch, 6. März 2024, an der Seite seiner Minister in Berlin den Endspurt der Vorbereitungen. Die Bilder.