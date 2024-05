Druck auf SPD-Innenministerin Faeser Fortschritte bei härteren Finanzermittlungen lassen auf sich warten

In der Ampel-Koalition gibt es aber auch noch Einwände, was die Ausweitung der Befugnisse des Verfassungsschutzes angeht. Der FDP-Innenpolitiker Konstantin Kuhle hält es angesichts aktueller Bedrohungen für die innere Sicherheit zwar für richtig, über „neue Möglichkeiten zur Finanzermittlung durch das Bundesamt für Verfassungsschutz“ nachzudenken. Kuhle betonte aber zugleich: „Dabei müssen jedoch die Rechte unbescholtener Bürgerinnen und Bürger geschützt werden. Sollen die Befugnisse für den Verfassungsschutz angepasst werden, muss sich eine solche Änderung zudem in das System der anderen Befugnisse der deutschen Inlands-Nachrichtendienste einfügen.“ Er plädierte daher dafür, dass eine gesetzliche Änderung im Rahmen der generellen Reform des Nachrichtendienstrechts erfolgen solle. Dagegen drückt Grünen-Politiker von Notz vor allem aufs Tempo. „Die vergangenen Wochen und Monate haben noch einmal gezeigt, wie wichtig es ist, Finanzquellen im Bereich von Spionage, aber auch bei der rechtsextremen Szene nachzuspüren, Strukturen aufzuklären und diese auszutrocknen. Hier gibt es weiterhin große Defizite“, so der Innenpolitiker.