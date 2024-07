Chefin des Forschungszentrums Jülich „Das Gehirn ist besser als jeder Computer“

Lambrecht Wir liegen ähnlich wie die Heidelberger Einrichtung in unseren Forschungsdomänen an der Spitze in Deutschland. Das Krebsforschungszentrum konzentriert sich auf ein abgegrenztes Gebiet, nämlich die Entwicklung von Therapien und Medikamenten gegen diese Krankheit. Das Forschungszentrum Jülich ist breiter aufgestellt. Wir arbeiten an der Zukunft der Informationstechnologien, wir forschen für die klimaneutrale Transformation des Energiesystems und die Errichtung einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft. Unsere Stärke ist die interdisziplinäre Forschung.