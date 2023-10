Klimaschutz Forscher will nicht im Dienst fliegen und verliert seinen Job

Grimalda hat in den vergangenen sechs Monaten auf Bougainville, einer Insel im pazifischen Ozean, die sozialen Anpassungen an den Klimawandel untersucht. Seine Feldstudie sollte im Juli enden, er selbst sollte Mitte September zurück am Institut in Kiel sein. Eine Rückreise auf dem See- und Landweg ohne Flugzeuge war in diesem Zeitplan bewusst vorgesehen. Denn: Grimalda will nicht fliegen, wenn es auch Reisemöglichkeiten an Land oder zu Wasser gibt. Aus Klimaschutzgründen reist er bewusst mit anderen Verkehrsmitteln und will mit dem Verzicht auf Flüge seinen CO 2 -Fußabdruck so klein wie möglich halten. Das Festhalten an diesen Prinzipien hat ihm nach eigenen Angaben nun seine Anstellung am Institut gekostet.