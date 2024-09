Universität Erlangen Forscher entwickeln Algorithmus zur Verteilung von Geflüchteten

Forschende der Universitäten Erlangen-Nürnberg und Hildesheim haben einen Algorithmus erprobt, mit dessen Hilfe Geflüchtete künftig besser auf Kommunen verteilt werden können. Laut Mitteilung der Uni Erlangen von Dienstag orientiert sich das Verfahren nicht in erster Linie an Aufnahmequoten. Vielmehr würden Schutzsuchende anhand anderer Kriterien an passende Orte geschickt.