Aktuelle Umfrage Zustimmung zur AfD sinkt weiter und fällt auf 17 Prozent

In der am Dienstag veröffentlichten Forsa-Umfrage landet die AfD nur noch bei 17 Prozent (minus eins). Auch die Union mit 30 Prozent und das BSW der Politikerin Sahra Wagenknecht mit vier Prozent verlieren je einen Prozentpunkt. Die FDP kann sich dagegen auf fünf Prozent (plus eins) verbessern. Die Werte für die SPD (15 Prozent), die Grünen (14 Prozent), die Linke und die Freien Wähler (je drei Prozent) bleiben im Vergleich zur Vorwoche unverändert.