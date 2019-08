Für mehr Tierwohl : Politiker für höhere Fleischpreise

Berlin Grünen-Abgeordneter fordert Mehrwertsteuererhöhung. Die Bundesregierung reagiert zurückhaltend. Ministerin Klöckner betont aber, mehr Tierwohl gebe es nicht zum Nulltarif.

Steigendes Bewusstsein für das Leid von Schlachttieren und die Folgen der Massentierhaltung könnten zu einer Erhöhung der Fleischpreise führen. Zwar reagierte die Bundesregierung am Mittwoch auf einen Vorstoß des Grünen-Abgeordneten und Ökobauern Friedrich Ostendorff nach einer Anhebung des Mehrwertsteuersatzes für Fleisch von 7 auf 19 Prozent zurückhaltend. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) erklärte aber: „Es gibt eine Sensibilität dafür, dass mehr Tierwohl nicht zum Nulltarif zu haben ist.“ Das Geld müsse „nicht automatisch aus Steuererhöhungen kommen, sondern kann durch Schwerpunktsetzungen erreicht werden“. Sie appellierte auch an das Verantwortungsbewusstein der Bürger: „Auch der Verbraucher an der Ladenkasse hat es in der Hand, welche Wirtschaftsweise er mit seinem Konsum und seinem Geldschein unterstützt.“