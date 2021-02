Vorstellung des Waldberichts : Forderung nach gezielten Geldern für klimastabilen Umbau der Wälder

Die Rinde einer abgestorbenen Buche blättert ab. An diesem Mittwoch wird der neue Bericht zum Zustand der Wälder in Deutschland vorgestellt. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Berlin Wie ist es um die Wälder in Deutschland bestellt? Schlecht, sagen die Grünen und Naturschutzorganisationen. Vor der Vorstellung des neuen Waldberichts wird mehr Einsatz für den klimastabilen Waldumbau gefordert - und Agrarministerin Julia Klöckner scharf kritisiert.

Vor der Vorstellung des neuen Waldzustandsberichts an diesem Mittwoch hat der waldpolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Harald Ebner, einen gezielteren Einsatz der Bundesmittel für den klimastabilen Umbau der Wälder gefordert. „Der Bund verteilt sage und schreibe 1,5 Milliarden Euro an Waldhilfen nach dem Gießkannenprinzip als Flächenprämie ohne sie an ökologische Kriterien zu binden. Damit muss Schluss sein, weil damit nichts für den Waldumbau zu klimastabilen, vielfältigen Wäldern getan ist“, sagte Ebner unserer Redaktion. „Es braucht klare Vorgaben für mehr Vielfalt, Naturnähe und eine schonende Bewirtschaftung, sonst verpufft das viele Geld wirkungslos“, sagte der Grünen-Politiker. Die „Naturverjüngungspotentiale“ des Waldes sollten bestmöglich genutzt werden. Ebner begründete seinen Appell mit dem schlechten Zustand der Wälder in Deutschland. „Leider wird der Bericht keine Entwarnung von der Waldkrise zeigen. In vielen Bundesländern ist rund die Hälfte der Bäume deutlich geschädigt, in manchen auch mehr, weil die Dürrejahre zu anhaltend und zu heiß waren“, sagte er. „Der Bericht muss ein klares Signal an die Bundesregierung sein, dass echter Klimaschutz dringender ist denn je, dass jede Verschleppung jetzt ein Ende haben muss. Klimaschutz ist Waldschutz.“

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) appellierte an Deutschlands Waldbesitzer, Finanzhilfen des Bundes in zukunftsfähige Modelle der Waldbewirtschaftung zu investieren. Es könne nicht sein, dass allein „die Steuerzahler auf Dauer einspringen und für Schäden bezahlen“, sagte Schulze. Die Waldbesitzer hätten vergangenes Jahr rund eine Milliarde Euro an zusätzlichen Hilfen erhalten. Die Gesellschaft könne erwarten, dass sie mit diesem Geld „Vorsorge betreiben“. Am Mittwochvormittag will Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) den neuen Bericht zum Zustand der Wälder vorstellen. Klimawandel und Verlust an biologischer Vielfalt seien im Wald deutlich sichtbar, sagte Schulze. Die Wälder könnten in der Klimakrise aber nicht helfen, solange sie selbst in kritischem Zustand seien.

Der Grünen-Politiker Ebner äußerte dagegen deutliche Kritik an Landwirtschaftsministerin Klöckner. „Frau Klöckner hätte vor allem ihre Hausaufgaben beim Klimaschutz in der Landwirtschaft machen sollen“, so der Grünen-Politiker. „Auf EU-Ebene hat sie alle Ansätze zur Ökologisierung des Landwirtschaftssektors, der immerhin fast ein Drittel der Treibhausgasemissionen verursacht, ausgebremst, vor allem bei der Agrarförderung. Hier sollte sie endlich ihre sture Haltung aufgeben, statt das falsche bestehende System zu verteidigen.“