Forderung von Gleichstellungsministerinnen Mehr Frauen in Parlamenten

Der Anteil an Frauen in den Parlamenten soll nach einer Forderung der Gleichstellungsministerkonferenz der Länder steigen. „Mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist weiblich. Dennoch sind Frauen in gesellschaftlichen Entscheidungsebenen von Wirtschaft, Medien, Wissenschaft und Kultur nach wie vor unterrepräsentiert“, heißt es in einem Leitantrag für die Konferenz der Ministerinnen und Minister in Potsdam, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.